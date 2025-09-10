- Дата публікації
Кілька БпЛА з України вилетіли у Польщу — ПС
Повітряні сили повідомили про проліт кількох ударних безпілотників через Волинську область у напрямку міста Замосць у Польщі.
У ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників пролетіли повітряний простір Волині у напрямку Польщі.
Про це повідомляють Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що безпілотники, які вилетіли у повітряний простір Польщі з Волинської області, прямують у напрямку міста Замосць.
Крім того, повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА:
БпЛА в центрі Харківщини, на заході Черкащини — курсом на захід.
БпЛА на півдні Вінниччини — курсом на північно-західний напрямок.
БпЛА на заході Сумщини — курсом на південно-західний напрямок.
БпЛА на півночі та півдні Київщини — курсом на південно-західний напрямок.
БпЛА на Житомирщині, Рівненщині та Волині — курсом на захід.
Раніше повідомлялося, що У Києві в ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, спрацювали сили протиповітряної оборони.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.