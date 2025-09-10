ТСН у соціальних мережах

Світ
4425
1 хв

Кілька БпЛА з України вилетіли у Польщу — ПС

Повітряні сили повідомили про проліт кількох ударних безпілотників через Волинську область у напрямку міста Замосць у Польщі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА типу Shahed

БпЛА типу Shahed

У ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників пролетіли повітряний простір Волині у напрямку Польщі.

Про це повідомляють Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що безпілотники, які вилетіли у повітряний простір Польщі з Волинської області, прямують у напрямку міста Замосць.

Крім того, повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в центрі Харківщини, на заході Черкащини — курсом на захід.

  • БпЛА на півдні Вінниччини — курсом на північно-західний напрямок.

  • БпЛА на заході Сумщини — курсом на південно-західний напрямок.

  • БпЛА на півночі та півдні Київщини — курсом на південно-західний напрямок.

  • БпЛА на Житомирщині, Рівненщині та Волині — курсом на захід.

Раніше повідомлялося, що У Києві в ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, спрацювали сили протиповітряної оборони.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

4425
