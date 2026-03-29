Кілька дронів упало на території Фінляндії: що відомо

Прапор Фінляндії і НАТО / © Associated Press

Реклама

На території Фінляндії розбилося кілька безпілотників, які перетнули державний кордон та порушили повітряний простір країни. Фінський уряд та військові припускають, що це були українські дрони, які атакували Росію.

Про це в неділю, 29 березня, повідомило видання Bloomberg.

Інцидент стався сьогодні вранці.

Реклама

Один безпілотник упав на схід від міста Коувола у південно-східній частині країни. Інший розбився на північ від цього міста, у Повітряних силах Фінляндії його ідентифікували як український АН196.

За даними поліції, третій неідентифікований безпілотник приземлився на морський лід за межами міста Еспоо, що є частиною столичної агломерації, що охоплює столицю Гельсінкі.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що дрони найімовірніше, належать Україні, але ця версія ще перевіряється фахівцями.

«Росія здійснює сильні електронні перешкоди, що може пояснити, чому ці дрони потрапляють у повітряний простір Фінляндії», — сказав очільник уряду, додавши, що Фінляндія їх не збивала.

Реклама

Міністр оборони Антті Хакканен наголосив на серйозності інциденту.

За його словами, ВПС Фінляндії підняли у повітря винищувач F/A-18 Hornet після виявлення кількох невеликих повільних об’єктів, що летіли на низькій висоті.

Сили оборони Фінляндії перебувають у стані підвищеної готовності через операції України з використанням дронів.

Нагадаємо, у ніч проти 25 березня на території Естонії та Латвії зафіксували падіння безпілотників, які виявилися українськими апаратами. В Естонії дрон врізався в об’єкт критичної інфраструктури, що спричинило вибух, проте обійшлося без постраждалих. Обидві країни вже розпочали офіційні розслідування цих інцидентів.

Реклама

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що відповідальність за інциденти з українськими дронами на території Естонії, Латвії та Литви повністю несе Росія, яка веде агресивну війну.