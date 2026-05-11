Кількасот українських спеціалістів можуть втратити роботу в Польщі: що сталося

Лікарі (ілюстративне фото)

У Польщі частина іноземних лікарів втратила право працювати через відсутність підтвердження знання польської мови. Більшість із них — медики з України.

Про це повідомляє портал InPoland.

Вища медична рада Польщі з 1 травня анулювала умовні ліцензії 146 лікарям, які не є громадянами ЄС. Причина — вони не надали сертифікат про знання польської мови щонайменше на рівні B1.

Голова Вищої медичної ради Лукаш Янковський заявив, що робота лікаря, який не володіє польською мовою, може становити небезпеку для пацієнтів.

«Якщо хтось не розмовляє польською, він не повинен працювати лікарем у Польщі», — сказав Янковський в інтерв’ю Rzeczpospolita.

За його словами, у Польщі нині працюють близько 3000 українських лікарів. Приблизно 1000 із них досі не подали сертифікат про знання польської мови на необхідному рівні. Тож проблема може стосуватися не лише 146 медиків, чиї ліцензії вже призупинили, а кількох сотень лікарів.

Водночас Міністерство охорони здоров’я Польщі, за словами Янковського, планує змінити правила і дозволити медикам без підтвердженого знання польської працювати ще один рік. У Вищій медичній раді виступають проти такої ідеї та називають її абсурдною.

У Раді наголошують, що умовне право на медичну практику не дорівнює повному праву працювати лікарем. Медики з таким статусом можуть працювати лише за угодою з конкретним медзакладом і не мають права вести приватну практику.

Тимчасові правила для українських лікарів у Польщі запровадили після початку повномасштабної війни в Україні. Однак тепер українські медики вже не можуть подавати заявки на нову умовну ліцензію, а раніше видані дозволи діятимуть не довше ніж до осені 2029 року.

Щоб і надалі працювати в польських медзакладах, українським лікарям доведеться пройти інтернатуру, скласти лікарський іспит LEK та пройти процедуру нострифікації диплома.

