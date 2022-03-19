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Кількість активістів, які блокують фури з РФ на кордоні з Польщею, значно збільшилась

Кількість активістів, які блокують фури з РФ на кордоні з Польщею, значно збільшилась

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Кількість активістів, які блокують фури з РФ на кордоні з Польщею, значно збільшилась

Facebook/Żenia Klimakin

Блокада вантажівок на польсько-білоруському кордоні триває.

Активісти у Польщі продовжують масові протести, аби російськи фури не перетинали кордон Польщі. 

Відповідно фото у мережі оприлюднили організатори акції. 

Активісти вимагають припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.  

Facebook/Żenia Klimakin / ©
Facebook/Żenia Klimakin

"На минулому тижні фури блокувало кільканадцять осіб, сьогодні — кількасот. В єдності сила", - написав співорганізатор протесту Женя Клімакін.

За його словами, черга російських вантажівок розтяглася вже на 22 км. 

Нагадаємо, українець на кордоні з Польщею порізав російським фурам колеса.

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