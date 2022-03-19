Кількість активістів, які блокують фури з РФ на кордоні з Польщею, значно збільшилась

Блокада вантажівок на польсько-білоруському кордоні триває.
Активісти у Польщі продовжують масові протести, аби російськи фури не перетинали кордон Польщі.
Відповідно фото у мережі оприлюднили організатори акції.
Активісти вимагають припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.
"На минулому тижні фури блокувало кільканадцять осіб, сьогодні — кількасот. В єдності сила", - написав співорганізатор протесту Женя Клімакін.
За його словами, черга російських вантажівок розтяглася вже на 22 км.
Нагадаємо, українець на кордоні з Польщею порізав російським фурам колеса.