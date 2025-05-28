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Кількість біженців у Німеччині досягла рекорду: скільки з них українців
Лише за рік до Німеччини виїхало 108 тисяч українців, загалом їх близько 1,2 млн.
Кількість біженців у Німеччині сягнула 3,45 млн, третина з них — з України. За рік прибуло 108 тисяч українців, загалом їх близько 1,2 млн.
Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит членки бундестагу Клари Бюнгер (Ліва партія ФРН), повідомляє Katholische Nachrichten-Agentur.
Приблизно кожний третій біженець у Німеччині прибув з України. Кількість наших співвітчизників зросла приблизно на 108 000 осіб протягом 2024 року.
Кількість біженців, зареєстрованих у Центральному реєстрі іноземців, зросла з 3,42 млн 2023-го до 3,55 млн минулого року.
Торік на територію Німеччини прибуло 124 000 біженців, з них 108 000 українців. Загалом на території ФРН у статусі біженців перебувають близько 1,2 млн українських громадян.
За даними звіту, з загальної кількості приблизно 710 000 осіб були визнані біженцями згідно з Женевською конвенцією. Близько 43 000 отримали притулок. Серед визнаних біженців була особливо велика кількість сирійців — близько 316 000.
Нагадаємо, Євросоюз обговорює сценарії завершення тимчасового захисту українців, який діє від 2022 року.
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