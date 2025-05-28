ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1548
Час на прочитання
1 хв

Кількість біженців у Німеччині досягла рекорду: скільки з них українців

Лише за рік до Німеччини виїхало 108 тисяч українців, загалом їх близько 1,2 млн.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кількість біженців у Німеччині досягла рекорду: скільки з них українців

Кількість біженців у Німеччині сягнула 3,45 млн / © ТСН.ua

Кількість біженців у Німеччині сягнула 3,45 млн, третина з них — з України. За рік прибуло 108 тисяч українців, загалом їх близько 1,2 млн.

Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит членки бундестагу Клари Бюнгер (Ліва партія ФРН), повідомляє Katholische Nachrichten-Agentur.

Приблизно кожний третій біженець у Німеччині прибув з України. Кількість наших співвітчизників зросла приблизно на 108 000 осіб протягом 2024 року.

Кількість біженців, зареєстрованих у Центральному реєстрі іноземців, зросла з 3,42 млн 2023-го до 3,55 млн минулого року.

Торік на територію Німеччини прибуло 124 000 біженців, з них 108 000 українців. Загалом на території ФРН у статусі біженців перебувають близько 1,2 млн українських громадян.

За даними звіту, з загальної кількості приблизно 710 000 осіб були визнані біженцями згідно з Женевською конвенцією. Близько 43 000 отримали притулок. Серед визнаних біженців була особливо велика кількість сирійців — близько 316 000.

Нагадаємо, Євросоюз обговорює сценарії завершення тимчасового захисту українців, який діє від 2022 року.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie