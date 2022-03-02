Кількість біженців з України сягнула майже 875 тисяч - УВКБ ООН

Кількість біженців з України сягнула майже 875 тисяч - УВКБ ООН

Більшість українців знаходять притулок у сусідній Польщі.

У середу, 2 березня, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомило про понад 874 тисячі людей, які залишили Україну через вторгнення Росії і шукають притулку у сусідніх країнах.

Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у своєму Twitter.

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Через великий потік втікачів від війни з України чиновник ООН протягом найближчих днів відвідає сусідні країни — Румунію, Молдову та Польщу, де українці найчастіше шукають притулку.

Філіппо Гранді повідомив, що метою візиту стане оцінка становища українських біженців у сусідніх країнах та запевнення у підтримці урядів країн, які їх приймають, у підтримці з боку УВКБ ООН.

As the number of refugees from Ukraine who have fled to neighbouring countries reaches 875,000, I head to Romania on a visit that will take me also to Moldova and Poland in the next few days — to assess the situation of refugees and assure host governments of UNHCR’s support. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

Загальна кількість біженців з України стоном на 2 березня становила 874 026 осіб. Учора, 1 березня, повідомлялося про 677 тисяч втікачів від війни.

Близько 700 тисяч українців переїхали до європейських країн, з яких найбільша кількість – до Польщі.

Нагадаємо, більшість членів Постійного комітету парламенту Канади із питань імміграції підтримали пропозицію про скасування віз для біженців з України.

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