Кількість біженців з України в Європі перевищила позначку 8 мільйонів: у яких країнах найбільше

Країною з найбільшою кількістю біженців з України продовжує залишатися Польща — тут знайшли притулок 1,5 мільйона українців.

У четвер, 2 лютого, Агентство ООН у справах біженців оновило дані щодо кількості українців, які виїхали до інших європейських країн через повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

За оприлюдненими даними, загальна кількість біженців перевищила позначку 8 мільйонів.

Агентство ООН нарахувало 18,1 мільйона виїздів з країни на українських кордонах, а також 9,9 мільйона повернень від 24 лютого минулого року і дотепер.

4,8 мільйона українських біженців вже включені в різні європейські програми захисту. Країною з найбільшою кількістю біженців з України продовжує залишатися Польща - 1,5 мільйона, за нею йдуть Німеччина — 1 мільйон, Чехія - 486 тисяч, Італія - 169 тисяч, Іспанія - 161 тисяча та Велика Британія - 158 тисяч.

Країни, де зареєстровано понад 100 тисяч біженців з України - це Республіка Молдова, Румунія, Словаччина та Франція.

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Окрім біженців, які прибули в інші країни, понад 6,5 мільйонів українців є внутрішньо переміщеними особами через війну.

Російське вторгнення в Україну спричинило найбільший потік біженців за останні півстоліття, навіть більше, ніж кількість біженців, які покинули свою країну через конфлікти чи кризи у Венесуелі (7 мільйонів біженців станом на 2014 рік) чи Сирії (6,7 мільйонів біженців через громадянську війну, яка триває вже 12 років).

Нагадаємо, українських громадян у Грузії можуть евакуювати у разі виникнення загрози їхній безпеці після відновлення прямого авіаційного сполучення між Тбілісі та Москвою.

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