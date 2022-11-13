Кількість людей на Землі перевищить 8 мільярдів: в ООН назвали точну дату

Згідно з підрахунками Організації Об'єднаних Націй (ООН), 15 листопада чисельність населення планети має подолати рубіж у вісім мільярдів осіб. Приріст населення на 1 мільярд відбувся лише за одинадцять років, це найкоротший період в історії Землі.

Про це повідомляє видання iDnes з посиланням за звіт ООН “Перспективи народонаселення світу на 2022 рік”.

За оцінками ООН, чоловіків на планеті наразі трохи більше, ніж жінок - 50,3 відсотка проти 49,7. Однак, до 2050 року співвідношення чоловіків і жінок на планеті має бути однаковим.

В ООН прогнозують, що темпи загального зростання населення сповільняться — через 15 років, у 2037 році, на планеті буде 9 мільярдів людей. Наступний мільярд з’явиться приблизно у 2050 році.

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Згідно з оцінками ООН, найбільше число, до якого може зрости глобальне населення, становить 11 мільярдів, і воно може жити на планеті близько 2100 року.

Однак деякі дослідження очікують, що населення світу досягне піку раніше. Наприклад, за даними Інституту вимірювання та оцінки здоров’я (IHME) при Вашингтонському університеті, найбільша кількість людей на Землі (9,7 мільярда) може бути в 2064 році, а потім - зменшиться.

50 років тому річний приріст населення становив два відсотки (останній раз понад два відсотки в 1972 році). У 2020 році він становив 1,05 відсотка, а приблизно в 2050 році темпи зростання можуть впасти приблизно до 0,5 відсотка.

Нагадаємо, нагрівання планети та підвищення рівня океану прискорюються, останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень, і ніщо уже не зупинить танення льодовиків.

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