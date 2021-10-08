Кількість постраждалих внаслідок землетрусу в Японії перевищила три десятки

Кількість постраждалих внаслідок землетрусу в Японії перевищила три десятки

Місцеві ЗМІ заявили, що такий поштовх спостерігався в 23 районах Токіо вперше за 10 років.

У Японії до 32 зросла кількість постраждалих внаслідок землетрусу магнітудою 5,9 бала, що сколихнув передмістя Токіо увечері в четвер, 7 жовтня.

Про це повідомляє інформагентство Kyodo.

Зазначається, що двоє людей отримали серйозні травми у префектурі Сайтама, ще одна - в префектурі Тіба. Внаслідок землетрусу низка потягів зупинила рух, тож на воказалах вишикувалися довгі черги за таксі.

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Землетрус стався на глибині близько 75 км з епіцентром в північно-західній частині префектури Чіба.

"Сейсмічна інтенсивність 5+ спостерігалася в районі Адаті (Токіо) і Каваґуті (Сайтама). Такий поштовх спостерігається в 23 районах Токіо вперше після Великого тохокуського землетрусу, який стався 10 років тому", - йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, поштовхи тривали близько 20 секунд. На вулицях спрацювала екстрена система попередження. Через гучномовці людей закликали погасити плити, ввімкнути телевізори і зберігати пильність.

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