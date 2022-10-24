Кількість птахів, яких називають причиною падіння російського літака в Єйську, різко зросла

Російські ЗМІ повідомляють про цілу зграю птахів, які потрапили до двигунів бомбардувальника СУ-34, що впав на житловий будинок у місті Єйську.

За попередньою версією слідства, двигуни російського військового літака Су-34 відмовили через зіткнення зі зграєю птахів на зльоті.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на власні джерела у слідчих органах.

Загалом літак “зібрав” 17 птахів — найбільше постраждав лівий двигун, який відмовив майже одразу після зльоту. Другий довго пропрацювати самостійно не зміг.

Після втрати тяги Су-34 нахилився та почав падати на житловий будинок. За словами пропагандистів, це місце на вулиці Комуністичній було найбільш “порожнім”, оскільки поруч були дитсадок, автозаправка, супермаркет та автодорога, тому рішення впасти на багатоповерхівку було “дуже правильним”.

Російські ЗМІ також повідомляють, що обидва пілоти, які катапультувалися з бомбардувальника, перебувають у госпіталі. Найбільше постраждав штурман, який зачепився під час падіння за паркан.

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Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що причиною падіння військового літака Су-34 в Єйську, внаслідок якого 13 людей загинуло, а ще 19 зазнали ушкоджень, стало потрапляння в його двигуни лише двох птахів.

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