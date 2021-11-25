Кількість, що насторожує: аналітики CIT повідомляють про нарощення російських військ біля кордону з Україною

Кількість, що насторожує: аналітики CIT повідомляють про нарощення російських військ біля кордону з Україною

Оприлюднено фото і відео.

Кількість військ, які Росія стягує до кордону з Україною, можна прирівняти до масштабів цьогорічної весни.

Про це йдеться у власному розслідуванні міжнародної групи журналістів Conflict Intelligence Team, розповіли у ТСН.Ранок 25 листопада.

За їхніми даними, Кремль стягує до полігонів поблизу кордону з Україною військову техніку. Журналісти оприлюдинили фото, відео та документи, які це підтверджують.

Аналітики зазначили, що техніку звозять до кордону України "у кількості, що насторожує, яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити як переозброєння чинних частин".

Три тижні тому єдиним новим з'єднанням, яке репортери помітили на кордоні, була 4 танкова дивізія Росії. Тепер там є також інші формування 1-їтанкової армії, а також окремі частини 49-ї і 58-ї армій Південного військового округу Російської Федерації.

Росія стягує війська до кордону з Україною – їх кількість можна прирівняти до весняних масштабів

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня, або на початку лютого 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

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