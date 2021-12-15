Кількість смертей від наслідків COVID-19 у США перевищила 800 тисяч

Найбільш критична ситуація з коронавірусом складається в округах, що входять до штатів Каліфорнія та Аризона.
Кількість померлих у США внаслідок ускладнень, пов'язаних з коронавірусом, з початку пандемії перевищило 800 тисяч людей.
Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.
З початку поширення вірусу в США після зараження COVID-19 померло 800 тис. 280 осіб, йдеться в повідомленні. Всього за час пандемії кількість хворих на COVID-19, згідно з даними, у США досягла 50 млн 226 тис. 706.
Найбільш критична ситуація з коронавірусом складається в округах, що входять до штатів Каліфорнія та Аризона.
В окрузі Лос-Анджелес (штат Каліфорнія) за час пандемії зареєстровано 1 млн 548 тис. 157 випадків COVID-19, в окрузі Марікопа (штат Аризона) – 828 тис. 549.
Як повідомлялося раніше, вчені з ПАР заявили, що вакцина Pfizer стала менш ефективною під час останньої хвилі COVID-19.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або по телефону контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.