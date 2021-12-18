Кількість випадків COVID-штаму "Омікрон" може подвоюватися що 1,5-3 дні - ВООЗ

"Омікрон" стрімко поширюється навіть в країнах з високим рівнем імунізації населення.

Новий штам COVID-19 "Омікрон" зареєстровано вже на території 89 країн, а кількість випадків цього варіанта коронавірусу може подвоюватися що 1,5-3 дні.

Про це із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє The Guardian.

Зазначається, що "Омікрон" стрімко поширюється, зокрема, в країнах з високим рівнем імунізації населення. Водночас поки незрозуміло, чи пов'язано це зі здатністю COVID-штаму ухилятися від захисту вакцини, чи річ лише у тому, що цей варіант є більш заразним.

"Дані про клінічний рівень тяжкості "Омікрона" все ще обмежені, - заявили у ВООЗ. - Потрібно більше даних, щоб зрозуміти профіль тяжкості і те, як на тяжкість впливає вакцинація і імунітет, що існував раніше".

Експерти додали, що "доступні дані, як і раніше, обмежені, і наразі немає інформації, що рецензується, щодо ефективності або дієвості вакцини проти "Омікрона". Водночас, попереджають у ВООЗ, швидке зростання захворюваності може призвести до переповнення лікарень в деяких регіонах.

"Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, не виключено, що багато систем охорони здоров'я можуть швидко перевантажуватися", - резюмували у Всесвітній організації охорони здоров'я.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.