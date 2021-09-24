Кількість загиблих на Ельбрусі альпіністів зросла до п'яти

Ще 14 альпіністів вдалося врятувати.

У Кабардино-Балкарії (РФ) у ніч проти п'ятниці, 24 вересня, кількість загиблих під час сходження на гору Ельбрус альпіністів зросла до п'яти.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що під час пошуково-рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 14 альпіністів, яких на ратраках евакуювали на галявину Азау і передали медикам.

Також читайте На Ельбрусі застрягла група з 20 альпіністів: троє з них загинули

"На жаль, п'ятеро людей загинули", - вказали в російському МНС, додавши, що о 2:45 за місцевим часом пошуково-рятувальна операція повністю завершилася.

Як пише ТАСС, у врятованих людей виявили сильне обмороження і переломи. "Сильне обмороження майже у всіх. У деяких є переломи кінцівок", - розповіли в МНС республіки.

Стан перших восьми евакуйованих альпіністів лікарі оцінюють як "відносно задовільний", середнього ступеня тяжкості. Одного туриста вже відправили до Республіканської лікарні з переломом гомілки.

Загалом над порятунком альпіністів працювали майже 70 осіб і 16 одиниць техніки. Пошуки групи ускладнювалися поривами вітру до 40 м/с, температурою -20 градусів за Цельсієм, завірюхою і видимістю в зоні пошуку не більше одного метра.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих, а організатор сходження заявляв, що у групі було 20, а не 19 альпіністів, зокрема 16 учасників і 4 гідів.

Група піднялася на висоту 5,4 тис. метрів і запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов.

"За словами першого гіда-помічника, близько 10 ранку одній з учасниць стало погано. Група рушила на вершину, а він спустився нижче з цією дівчиною", - розповів організатор сходження.

Також читайте В Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст

За його словами, учасниця, яку супроводжував гід-помічник, знепритомніла. Чоловік намагався привести її до тями, однак дівчина "померла у нього на руках впродовж години".

"Це сталося об 11:15, він її зафіксував на сідловині біля стежки, позначив її місце рюкзаком і став чекати групи", - продовжив співрозмовник видання.

За попередніми даними, у групі альпіністів, що застрягла на Ельбрусі, перебували люди з понад 10 регіонів РФ, зокрема з Москви, Санкт-Петербурга, Тольятті, Єкатеринбурга, Новоросійська, Якутська, Пермі, Тюмені, Обнінська і Челябінська. Усі старші 30 років, більшість - без досвіду.

Раніше на Кавказі на горі Казбек внаслідок сходження лавини постраждали троє українців.

Новини світу: у грузинських горах загинув альпініст-українець, впавши в ущелину

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання