Кількість загиблих під час вибуху газу в дев'ятиповерхівці під Москвою зросла до чотирьох

Кількість загиблих під час вибуху газу в дев'ятиповерхівці під Москвою зросла до чотирьох

Серед жертв є неповнолітня.

У Росії у ніч проти четверга, 9 вересня, кількість загиблих під час вибуху газу в житловому будинку в підмосковному Ногінську зросла до чотирьох.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що після опівночі рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. "О 00:12 вилучено тіло жінки. Всього 19 постраждалих, з них 4 загиблих (один - ймовірно підліток, дівчинка)", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, вибух газу в панельній дев'ятиповерхівці в Ногінську стався вранці в середу, 8 вересня. Звалилася стіна на другому, третьому і четвертому поверхах.

З пошкодженого під'їзду врятовано і евакуйовано 51 особу. Всього з будинку евакуювали понад 170 осіб. У пункті тимчасового розміщення в сусідньому дитячому саду перебуває 81 людина, зокрема 18 дітей.

За фактом події регіональний відділ Слідчого комітету РФ порушив кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Новини світу: у Ногінську стався вибух газу у дев`ятиповерхівці

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання