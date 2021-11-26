Кількість загиблих в аварії на шахті в РФ зросла до 52: що відомо

Кількість загиблих в аварії на шахті в РФ зросла до 52: що відомо

Рятувальну операцію призупинили через загрозу вибуху.

Кількість загиблих внаслідок аварії на вугільній шахті "Листвяжна" у місті Бєлово Кемеровської області зросла до 52.

Пр це із посиланням на джерело в адміністрації Бєловського міського округу повідомляє "Интерфакс".

"Так, загинули 52 особи", - підтвердив співрозмовник видання, додавши, що серед загиблих шестеро рятувальників. "Загиблі задихнулися чадним газом", - додав він.

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Відомо, що внаслідок інциденту також постраждали щонайменше 49 осіб, 44 з яких перебувають у лікарнях. Стан чотирьох потерпілий оцінюють як тяжкий, вони у реанімаціях.

Тим часом рятувальну операцію призупинили через загрозу вибуху.

"Ми зараз узяли паузу до ранку. Оперативна пауза пов'язана з тим, що погіршується газодинамічна обстановка в шахті, зростає концентрація метану", - пояснив виконувач обов'язків очільника МНС РФ Олександр Чупріян.

Як повідомлялося, задимлення у вентиляційному штреку на вугільній шахті "Листвяжна" сталося вранці у четвер, 25 листопада. У момент інциденту в шахті перебували 285 людей.

За попередніми даними, на глибині 250 метрів зайнявся вугільний пил. Після цього стався вибух і спалахнула пожежа, а їдкий дим поширився вздовж всього виробітку.

За фактом НП Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть людини (ч.2 ст.217 КК РФ).

Регіональна прокуратура ініціювала перевірку виконання законодавства про охорону праці та промислову безпеку.

Слідчі затримали 47-річного директора шахти, його 59-річного заступника та 36-річного начальника дільниці. Найближчим часом їм висунуть звинувачення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

"Під час початкових слідчих дій встановлено, що затримані допустили порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів. В результаті сталося газодинамічне явище, почалося задимлення вентиляційного штреку ділянки №4, внаслідок чого робітники, що перебували на виробництві, задихнулися", - зазначили правоохоронці.

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