Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 900 — The Times of Israel

Станом на вечір 9 жовтня відомо про 900 загиблих внаслідок атаки ХАМАСу на Ізраїль.

Стало відомо про 900 загиблих внаслідок атаки ХАМАСу на Ізраїль. Ще 2500 людей поранено.

Про це пише The Times of Israel.

Армія продовжує боротися з терористами на півдні, кількість загиблих зросла до щонайменше 900 осіб.

Речник ЦАХАЛу Річард Хехт заявив, що територію Ізраїлю зачищено від останніх терористів. Більше ніхто не порушує кордон.

Є інформація про 100 тіл, які знайдено в кібуці Беері.

Жителів на півночі Ізраїлю закликали залишатися біля укриттів та запастися водою і продуктами на 72-годинне перебування у бомбосховищах.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) раніше заявила про 700 загиблих ізраїльтян, а також про посилення атак проти ХАМАС у Газі.

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