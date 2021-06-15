Кількість загиблих внаслідок вибуху газу на ринку в Китаї зросла до 25

Тим часом місцеві жителі масово здають кров для потерпілих.

У Китаї кількість загиблих внаслідок вибуху газу в місті Шиян, що в провінції Хубей, зросла до 25 людей, ще 138 осіб - постраждали.

Про це повідомляє Global Times.

Зазначається, що причина аварії досі залишається невідомою. На місці інциденту продовжують працювати рятувальники. Припускають, що під завалами ще можуть залишатися люди.

Очевидець розповів журналістам, що вибух нібито стався під час ремонту трубопроводу після витоку газу.

Тим часом місцеві жителі масово здають кров для потерпілих. Так, станом на полудень вівторка, 15 червня, донорами крові стали вже 1289 людей.

Нагадаємо, 13 червня в місті Шиянь в Центральному Китаї на території житлового комплексу, де розташований великий продовольчий ринок, прогримів вибух побутового газу.

Вибухова хвиля практично зруйнувала великий павільйон, а під завалами залишилося чимало відвідувачів.

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