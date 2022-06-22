Кількість загиблих зросла до 920: в Афганістані стався потужний землетрус

Кількість загиблих зросла до 920: в Афганістані стався потужний землетрус

Кількість жертв, як очікується, зростатиме, оскільки землетрус стався у віддалених районах у горах.

Кількість загиблих в Афганістані через потужний землетрус вночі 22 червня зросла до 920 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Ще понад 600 людей отримали поранення через стихійне лихо.

Кількість жертв, як очікується, зростатиме, оскільки землетрус стався у віддалених районах у горах. Для збору інформації знадобиться деякий час. Розбір завалів триває.

Нагадаємо, за даними Геологічної служби США, землетрус стався приблизно за 44 км від міста Хост, поблизу пакистанського кордону, на глибині 51 км. Щонайменше 100 будинків було зруйновано. Землетрус також відчули в сусідньому Пакистані. Однак повідомлень про пошкодження або постраждалих звідти не надходило.

Фото: Zebi Afridi/Twitter

Фото: Zebi Afridi/Twitter

Фото: Anveshka Das/Twitter

Фото: Anveshka Das/Twitter

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