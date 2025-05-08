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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кількість загиблих унаслілок атаки Індії по Пакистану зростало до понад 30 осіб

Причиною збільшення кількості жертв обстріл Індією лінії контролю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пакистанський військовий

Пакистанський військовий / © Associated Press

Кількість загиблих у Пакистані та Кашмірі, що знаходиться під контролем Пакистану, зросла до 31 особи, 57 осіб отримали поранення, повідомив у середу ввечері за місцевим часом військовий речник Ахмед Шаріф Чаудрі.

Про це пише CNN.

Він назвав причиною збільшення кількості жертв обстріл Індією лінії контролю — фактичного кордону в спірному регіоні Кашмір.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Пакистану відповів на індійську атаку.

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