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Кількість загиблих унаслілок атаки Індії по Пакистану зростало до понад 30 осіб
Причиною збільшення кількості жертв обстріл Індією лінії контролю.
Кількість загиблих у Пакистані та Кашмірі, що знаходиться під контролем Пакистану, зросла до 31 особи, 57 осіб отримали поранення, повідомив у середу ввечері за місцевим часом військовий речник Ахмед Шаріф Чаудрі.
Про це пише CNN.
Він назвав причиною збільшення кількості жертв обстріл Індією лінії контролю — фактичного кордону в спірному регіоні Кашмір.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Пакистану відповів на індійську атаку.