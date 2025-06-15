Кількість загиблих внаслідок удару іранської ракети на півночі Ізраїлю зросла до трьох осіб

Ізраїль / © Associated Press

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Кількість загиблих внаслідок удару іранської балістичної ракети в Тамрі, що на півночі Ізраїлю, зросла до трьох, повідомляють рятувальники.

Про це пише The Times of Israel.

Також евакуювали сімох людей у ​​стабільному стані до лікарні після того, як ракета влучила в двоповерховий будинок у місті на схід від Хайфи.

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Серед жертв є 20-річна жінка з Тамри, міста поблизу Хайфи. Медики кажуть, що вона отримала важкі поранення внаслідок удару та пізніше померла від отриманих травм.

Про це інформує Fox News.

Сталося і пряме влучання в двоповерховий будинок у Західній Галілеї. Загалом 14 людей отримали поранення внаслідок вибуху. Окрім молодої жінки, яка померла від отриманих ран, ще одна людина залишається у важкому стані, а інші отримали травми різного ступеня тяжкості.

Смертельний обстріл є частиною тяглої ескалації, в результаті якої Іран запустив кілька хвиль ракет по Ізраїлю після ізраїльських ударів по іранських військових та ядерних цілях.

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Як ми писали раніше, за даними Fox News, Ізраїль 14 червня завдав удару по іранській газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. За словами ізраїльських чиновників, удар мав на меті надіслати сигнал чиновникам у Тегерані.