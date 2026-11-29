Ебола не відступає / © Associated Press

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Кількість підтверджених випадків зараження Еболою в Конго перевищила 12 тисяч. Це другий за масштабом спалах цієї хвороби в історії. Масове поширення вірусу намагаються приборкати вже понад пів року.

Про це пише Reuters.

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Так, загальна кількість підтверджених випадків інфікування складає 12 021. Також відомо про 5 904 померлих.

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Водночас аналіз супутникових знімків, проведений агентством Reuters, показав, що офіційна кількість загиблих може бути значно заниженою у двох найбільш постраждалих районах Конго.

Спалах спричинив рідкісний штам Еболи — Бундібуджо. Для нього не існує затверджених методів лікування чи вакцин.

Бундібуджо досі не вдалося приборкати, оскільки лише 15% нових випадків пов’язані з контактами, про які відомо органам охорони здоров’я. Тобто багато ланцюгів передавання вірусу залишаються непоміченими.

Це вже 17-й спалах Еболи у Демократична Республіка Конго від моменту виявлення вірусу у країні 1976 року. Один із наймасштабніших спалахів Еболи у країні тривав у 2018−2020 роках і забрав життя понад тисячі людей.

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Що таке Ебола

Вірус було вперше виявлено 1976 року біля річки Ебола на території нинішнього Конго. Перші спалахи сталися у віддалених селах Центральної Африки, що розташовані поблизу тропічних лісів. Хвороба, що викликається вірусом Ебола — важке, часто смертельне захворювання людини та приматів.

Вірус передається людям від диких тварин, таких як крилани, дикобрази та примати. Ебола поширюється під час безпосереднього контакту з кров’ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих людей, а також поверхнями і предметами, забрудненими цими рідинами.

Симптоми включають лихоманку, сильну стомлюваність, головний біль, біль у м’язах, біль у горлі, блювання та діарею. У важких випадках хвороба може призвести до кровотеч, поліорганної недостатності та смерті.

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