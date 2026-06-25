Кількість жертв може складати тисячі: потужний землетрус сколихнув Венесуелу (фото, відео)

Землетрус у Венесуелі / © Associated Press

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Столицю Венесуели — Каракас — сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 за шкалою Ріхтера. Десятки будинки обвалилися, багато загиблих та сотні поранених.

Про це повідомляє Reuters.

За офіційними даними, станом на 8-му ранку 32 загиблих та 700 поранених у столиці, однак ця статистика не включає жертв у штаті Ла-Гуайра, поблизу Каракаса та аеропорту міста, який постраждав найбільше.

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Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес назвала це «справжньою трагедією». За її словами, рятувальні роботи із пошуку людей тривають.

«Десятки будівель обвалилися, і зараз ми проводимо дуже інтенсивні рятувальні роботи, щоб врятувати стільки життів, скільки нам дозволить Бог. Я також хочу сказати, що це справжня трагедія», — сказала вона.

На допомогу із розбору завалів прибудуть рятувальні бригади з інших країн.

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

За даними американської геологічної служби, перший землетрус стався магнітудою 7,2 на захід від Каракаса, а менш ніж за хвилину після цього — другий поштовх магнітудою 7,5. За їхніми даними, існує ймовірність загибелі понад 10 000 осіб, однак офіційні дані про жертви надходять повільно.

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На землетрус, який сколихнув країну, відреагував президент США Дональд Трамп. Він написав, що стихія спричинила «нищівну кількість смертей», і висловив готовність допомогти.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні, де Карибська плита зустрічається з Південноамериканською плитою. За даними американських сейсмологів, крайній смертоносний землетрус був 1812 року. Тоді від потужного землетрусу, що спричинив масштабні руйнування в містах Меріда та Каракас, загинуло близько 30 000 людей.

© соцмережі

Нагадаємо, увечері 24 червня у Каракасі, Венесуелі, сталася серія потужних землетрусів магнітудою 7,1 та 7,5. Місцева влада повідомила про пошкодження житлових будівель та початок аварійно-рятувальних робіт.

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