Кількість жертв на фестивалі у Ванкувері зросла: поліція озвучила цифри

Наслідки теракту у Ванкувері. / © Фото очевидців

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У канадському Ванкувері кількість загиблих внаслідок наїзду автомобіля на людей під час вуличного фестивалю зросла до 11.

Про це повідомляє BBC із посиланням на поліцію.

Правоохоронці заявили, що наразі не розглядають інцидент як теракт. Причини трагедії досі встановлюються. Водночас зазначається, що водій, якого затримали на місці події, раніше мав значний досвід взаємодії з поліцією та медичними службами у справах, “пов’язаних із психічним здоров’ям”.

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У поліції також попередили, що кількість жертв може ще зрости.

Нагадаємо, у Ванкувері, 26 квітня, ввечері автомобіль в’їхав у натовп, водій був затриманий. Мотиви інциденту поки що не розкриті.