Кількість жертв повені в Непалі зростає: українців досі шукають

Наслідки стихії / © Associated Press

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Кількість загиблих унаслідок масштабної повені у Непалі продовжує зростати. Станом на ранок 30 серпня рятувальники виявили тіла 750 людей.

Про це повідомляє Reuters.

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За останніми даними, зниклими безвісти залишаються 3000 осіб, із них 589 — іноземні громадяни. Водночас рятувальникам уже вдалося врятувати майже 8,2 тисячі осіб.

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Наслідки стихії у Непалі / © Associated Press

Рятувальні та пошукові роботи ускладнюють погодні умови.

Повінь у Непалі — що відомо

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся і затопив населені пункти. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

Потужний потік води, бруду й каміння змивав будинки, дороги та мости, зносив автомобілі та за лічені хвилини змінював русла річок.

Після масштабної повені зв’язок втрачено з 56 громадянами України. Наразі українців немає серед загиблих або поранених.

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Чому потік виявився таким руйнівним

Науковці припускають, що потужний зсув частково перекрив річку, вода почала накопичуватися, а потім прорвала природну загату і з величезною силою рушила донизу.

Майк Сирл, професор Оксфордського університету, каже, що весь цей процес міг тривати від кількох годин до кількох днів.

За його словами, ситуацію значно погіршили особливості Гімалаїв — круті гірські схили та глибокі вузькі долини. Через це вода, каміння й уламки рухалися вниз з великою швидкістю.

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