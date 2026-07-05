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Кількість жертв землетрусів у Венесуелі стрімко зросла: загинули майже три тисячі людей
У Венесуелі продовжує зростати кількість жертв подвійного землетрусу, який стався 24 червня. За останніми офіційними даними, загинули вже щонайменше 2954 людини, ще понад 16,5 тисячі дістали пораненн
Число загиблих внаслідок руйнівних землетрусів у Венесуелі наблизилося до трьох тисяч. За інформацією місцевої влади, жертвами стихії стали щонайменше 2954 людини, а кількість поранених сягнула 16 592.
Про це пише Радіо Свобода.
Тисячі людей залишилися без житла, а десятки тисяч досі вважаються зниклими безвісти. Міжнародні рятувальні команди повідомляють, що поступово завершують пошуково-рятувальні роботи, оскільки шанси знайти під завалами живих людей стрімко зменшуються.
Подвійний землетрус магнітудою 7,2 та 7,5 стався ввечері 24 червня з інтервалом приблизно в одну хвилину. Після основних поштовхів було зафіксовано ще сотні афтершоків. Найбільше постраждав густонаселений прибережний штат Варгас, зокрема місто Ла-Гуайра. Значних руйнувань зазнала також столиця країни Каракас.
Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської та Південноамериканської тектонічних плит, тому землетруси різної сили в країні не є рідкістю.
Нагадаємо, що раніше у Венесуелі сталося диво: чоловіка дістали живим з-під завалів через вісім днів після нищівного землетрусу