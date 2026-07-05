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Кількість жертв землетрусів у Венесуелі стрімко зросла: загинули майже три тисячі людей

У Венесуелі продовжує зростати кількість жертв подвійного землетрусу, який стався 24 червня. За останніми офіційними даними, загинули вже щонайменше 2954 людини, ще понад 16,5 тисячі дістали пораненн

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Венесуела

Венесуела / © Associated Press

Число загиблих внаслідок руйнівних землетрусів у Венесуелі наблизилося до трьох тисяч. За інформацією місцевої влади, жертвами стихії стали щонайменше 2954 людини, а кількість поранених сягнула 16 592.

Про це пише Радіо Свобода.

Тисячі людей залишилися без житла, а десятки тисяч досі вважаються зниклими безвісти. Міжнародні рятувальні команди повідомляють, що поступово завершують пошуково-рятувальні роботи, оскільки шанси знайти під завалами живих людей стрімко зменшуються.

Подвійний землетрус магнітудою 7,2 та 7,5 стався ввечері 24 червня з інтервалом приблизно в одну хвилину. Після основних поштовхів було зафіксовано ще сотні афтершоків. Найбільше постраждав густонаселений прибережний штат Варгас, зокрема місто Ла-Гуайра. Значних руйнувань зазнала також столиця країни Каракас.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської та Південноамериканської тектонічних плит, тому землетруси різної сили в країні не є рідкістю.

Нагадаємо, що раніше у Венесуелі сталося диво: чоловіка дістали живим з-під завалів через вісім днів після нищівного землетрусу

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