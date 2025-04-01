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Кількість жертв землетрусу в М'янмі стрімко зростає: нові дані приголомшують
Удар стихії зруйнував тисячі будівель, включно зі старовинними пагодами та сучасними спорудами.
Після потужного землетрусу магнітудою 7,7 у М’янмі, що став найсильнішим у країні за понад століття, ситуація у постраждалих регіонах залишається критичною. За офіційними даними, кількість загиблих сягнула щонайменше 2719 осіб, ще понад 4500 поранені, 441 вважаються зниклими безвісти. Очікується, що кількість жертв зростатиме.
Про це повідомляє Reuters.
У своєму зверненні військовий лідер Мін Аунг Хлайнг визнав масштаб трагедії. Удар стихії зруйнував тисячі будівель, включно зі старовинними пагодами та сучасними спорудами. В районі Мандалай, за даними ООН, під завалами дошкільного закладу загинули 50 дітей і двоє вчителів.
Рятувальні роботи ускладнені: в багатьох районах відсутній доступ до води, їжі та медикаментів, люди сплять просто неба.
“Громади важко задовольняють базові потреби, а гуманітарні групи працюють у надзвичайно складних умовах”, — йдеться у звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань.
У Мандалаї, поблизу епіцентру землетрусу, мешканці бояться нових підземних поштовхів і відмовляються повертатись у будинки. Громадянська війна в країні ще більше ускладнює доставку допомоги.
У сусідньому Таїланді рятувальники продовжують розбирати завали після обвалення хмарочоса в Бангкоку, сподіваючись знайти живих. Проте шанси з кожною годиною зменшуються.