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Кількість жертв ДТП з мігрантами в Мексиці перевищила пів сотні: що відомо

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© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press

Вантажівка, яка перевозила у причепі понад сотню мігрантів, врізалася у міст над шосе і перекинулася. Дехто з мігрантів втік.

У Мексиці до 53 зросла кількість мігрантів, які загинули внаслідок перекидання вантажівки з причепом у місті Тукстла-Ґутьєрре, що в штаті Чіапас.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що внаслідок інциденту постраждали ще 54 людини, троє з яких перебувають у тяжкому стані. Усіх травмованих госпіталізували швидкою та пікапами до трьох найближчих медзакладів.

Постраждалий Селсо Пачеко з Гватемали розповів журналістам, що транспортний засіб їхав на швидкості, а потім нібито втратив контроль під вагою людей.

За його словами, в причепі вантажівки перебували мігранти з Гватемали та Гондурасу. Серед пасажирів було від восьми до десяти маленьких дітей. Чоловік додав, що намагався дістатися до США, однак тепер очікує, що його депортують.

Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї написав у своєму мікроблозі в Twitter, що "глибоко шкодує про трагедію в штаті Чіапас і висловлює солідарність з сім'ями загиблих". Він пообіцяв надати родичам "всю необхідну консульську допомогу, зокрема репатріацію".

Очільник Управління цивільної оборони штату Чіапас Луїс Мануель Морено вказав, що причиною перекидання вантажівки могли стати "швидкість і вага людського вантажу". До того ж, вказав він, біля місця ДТП на дорозі був вигин, який також міг призвести до аварії.

За офіційними даними, в причепі вантажівки перебували щонайменше 107 мігрантів. Однак, за словами рятувальників, які побажали залишитися анонімними, після аварії декілька людей втекли, побоюючись бути затриманими.

Ці слова також підтвердив один із фельдшерів, який розповів, що бачив, як люди у крові чи з синцями, кульгаючи, тікали до околиць.

Під час перекидання автомобіль врізався в основу сталевого пішохідного мосту над шосе. Удар був такої сили, що причіп розірвало.

Очевидці з посиланням на слова вцілілих розповіли, що мігранти сіли до вантажівки в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від 2,5 до 3,5 тис. доларів за транспортування до штату Пуебла, в якому, ймовірно, планували зв'язатися з іншими перевізниками, що незаконно дістатися до США.

Нагадаємо, що аварія сталася в четвер, 9 грудня. Після інциденту губернатор штату Чіапас Рутіліо Ескандон дав вказівку "негайно надати допомогу пораненим" і наголосив, що "відповідальність визначатиметься за законом". 

Відомо, що вантажівка вранці залишила Гватемалу і прямувала до штату Веракрус, щоб згодом дістатися до Пуебли. У виданні зауважують, що цей маршрут є одним із найпоширеніших коридорів для мігрантів, які рятуються від насильства в Центральній Америці.

Цьогоріч на території Мексики затримали понад 228 тисяч мігрантів, і майже 120 тисяч осіб звернулися з проханням про надання притулку. "Історичні цифри побили усі рекорди для переміщених осіб", - йдеться у матеріалі. 

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