Кількість жертв ДТП з мігрантами в Мексиці перевищила пів сотні: що відомо

Кількість жертв ДТП з мігрантами в Мексиці перевищила пів сотні: що відомо

Вантажівка, яка перевозила у причепі понад сотню мігрантів, врізалася у міст над шосе і перекинулася. Дехто з мігрантів втік.

У Мексиці до 53 зросла кількість мігрантів, які загинули внаслідок перекидання вантажівки з причепом у місті Тукстла-Ґутьєрре, що в штаті Чіапас.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що внаслідок інциденту постраждали ще 54 людини, троє з яких перебувають у тяжкому стані. Усіх травмованих госпіталізували швидкою та пікапами до трьох найближчих медзакладів.

Постраждалий Селсо Пачеко з Гватемали розповів журналістам, що транспортний засіб їхав на швидкості, а потім нібито втратив контроль під вагою людей.

За його словами, в причепі вантажівки перебували мігранти з Гватемали та Гондурасу. Серед пасажирів було від восьми до десяти маленьких дітей. Чоловік додав, що намагався дістатися до США, однак тепер очікує, що його депортують.

Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї написав у своєму мікроблозі в Twitter, що "глибоко шкодує про трагедію в штаті Чіапас і висловлює солідарність з сім'ями загиблих". Він пообіцяв надати родичам "всю необхідну консульську допомогу, зокрема репатріацію".

Очільник Управління цивільної оборони штату Чіапас Луїс Мануель Морено вказав, що причиною перекидання вантажівки могли стати "швидкість і вага людського вантажу". До того ж, вказав він, біля місця ДТП на дорозі був вигин, який також міг призвести до аварії.

За офіційними даними, в причепі вантажівки перебували щонайменше 107 мігрантів. Однак, за словами рятувальників, які побажали залишитися анонімними, після аварії декілька людей втекли, побоюючись бути затриманими.

|URGENTE: De acuerdo con reportes preliminares, el accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo se habría provocado porque un tráiler se quedó sin frenos. pic.twitter.com/BHNsedvQyx — Alerta News (@Alerta_News_) December 9, 2021

Ці слова також підтвердив один із фельдшерів, який розповів, що бачив, як люди у крові чи з синцями, кульгаючи, тікали до околиць.

Під час перекидання автомобіль врізався в основу сталевого пішохідного мосту над шосе. Удар був такої сили, що причіп розірвало.

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Очевидці з посиланням на слова вцілілих розповіли, що мігранти сіли до вантажівки в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від 2,5 до 3,5 тис. доларів за транспортування до штату Пуебла, в якому, ймовірно, планували зв'язатися з іншими перевізниками, що незаконно дістатися до США.

Нагадаємо, що аварія сталася в четвер, 9 грудня. Після інциденту губернатор штату Чіапас Рутіліо Ескандон дав вказівку "негайно надати допомогу пораненим" і наголосив, що "відповідальність визначатиметься за законом".

Відомо, що вантажівка вранці залишила Гватемалу і прямувала до штату Веракрус, щоб згодом дістатися до Пуебли. У виданні зауважують, що цей маршрут є одним із найпоширеніших коридорів для мігрантів, які рятуються від насильства в Центральній Америці.

Цьогоріч на території Мексики затримали понад 228 тисяч мігрантів, і майже 120 тисяч осіб звернулися з проханням про надання притулку. "Історичні цифри побили усі рекорди для переміщених осіб", - йдеться у матеріалі.

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