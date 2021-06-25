Кількість жертв масштабного обвалу в США зросла до чотирьох, 159 людей шукають під завалами

Кількість жертв масштабного обвалу в США зросла до чотирьох, 159 людей шукають під завалами

Серед зниклих безвісти, зокрема, сестра першої леді Парагваю, ізраїльтяни і ортодоксальні євреї з РФ.

У США кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі, штат Флорида, зросла до чотирьох. Ще 159 людей досі вважаються зниклими безвісти і можуть перебувати під завалами.

Про це у п'ятницю, 25 червня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що щонайменше одинадцять людей отримали травми і четверо потерпілих потребували госпіталізації.

Як розповів очільник поліції округу Маямі-Дейд Фредді Рамірес, рятувальники дістали три тіла цієї ночі. Нині триває судово-медична експертиза для встановлення осіб загиблих.

За словами пані мера Маямі-Дейду Даніелли Лівайн Кави, надзвичайники піддаються "надзвичайному ризику", розбираючи завали із пилами і відбійними молотками.

"Поки вони виконують свою роботу, на них падає сміття. У нас є інженери-конструктори на місці, щоб гарантувати, що вони не будуть травмовані", - висловилася вона.

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Серед оголошених зниклими безвісти людей, які в момент інциденту, найімовірніше, перебували у будівлі, є люди з усього світу, зокрема подружжя пенсіонерів з Маямі, ортодоксальні євреї з Росії, ізраїльтяни, сестра першої леді Парагваю з родиною і близько двох десятків жителів Південної Америки.

Нині чимало людей залишаються в центрі возз'єднання, створеному поруч з місцем обвалу, чекаючи результатів ДНК, які мають допомогти ідентифікувати жертв.

Причина обвалу досі невідома. Припускають, що інцидент міг статися через зсув ґрунту.

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Зауважимо, що 12-поверхівку Champlain Towers South побудували у 1981 році поблизу узбережжя в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд. Будівля завалилася в ніч проти 24 червня.

Як повідомлялося, пошуківці із собаками проходять завали, але кожний їхній рух може спричинити нові зсуви. Подекуди в уламках будинку виникають займання. Рятувальники насамперед шукають живих людей.

Друзі і родичі намагалися додзвонитися тим, хто може бути під завалами, але телефони не відповідають. "Мій племінник був там із дружиною і трьома малими дітьми - 2, 6 і 9 років. Я втрачаю надію, просто молю Бога", - поділилася одна з жінок на місці події.

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