Кількість жертв масштабного обвалу в США зросла до дев'яти, доля понад 150 людей досі невідома

Пожежа, яка раніше спалахнула глибоко під завалами і суттєво ускладнила пошукові роботи, вдалося взяти на контроль.

В американському штаті Флорида в неділю, 27 червня, кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі зросла до дев'яти. Ще 154 людини досі вважаються зниклими безвісти, їх шукають під завалами вже четвертий день.

Про це із посиланням на пані мера округу Маямі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву повідомляє CNN.

"Наразі одна постраждала померла в лікарні, і ще вісьмох жертв ми дістали на місці, тому сьогодні я підтверджую, що кількість загиблих сягає дев'яти", - зазначила Кава.

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За її словами, особи чотирьох жертв вже встановили:"Ми докладаємо усіх зусиль, щоб ідентифікувати тих, хто загинув, і, до того ж, зв'язуємося з членами їхніх сімей".

Очільниця Маямі-Дейду також розповіла, що пожежа, яка раніше спалахнула глибоко під завалами і суттєво ускладнила пошукові роботи, нині перебуває "на контролі".

"Ми подавили пожежу, яка виходила з-під контролю, і дим, який зашкодив роботі на певних ділянках (...). Це дозволило продовжити пошуки і на цих територіях", - вказала вона.

Як пише The Associated Press, родичі зниклих безвісти розчаровані темпами пошукових робіт і закликають місцеву владу залучити рятувальників і експертів з інших штатів.

"Моїй доньці 26 років, вона здорова. Вона могла б вибратися звідти, - заявила під час зустрічі рятувальників із рідними жителів будинку одна з жінок. - Цього недостатньо... Уявіть, якщо б ваші діти були там".

12-поверхівка Champlain Towers South обвалилася в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд в ніч проти 24 червня.

The work of first responders continues around the clock in the effort to find survivors in void spaces within the rubble of the #SurfsideBuildingCollapse. pic.twitter.com/TZn52VpJEy — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 27, 2021

Серед оголошених зниклими безвісти, які в момент інциденту, найімовірніше, перебували у будівлі, є люди з усього світу, зокрема подружжя пенсіонерів з Маямі, ортодоксальні євреї з Росії, ізраїльтяни, сестра першої леді Парагваю з родиною і близько двох десятків жителів Південної Америки.

Нині чимало людей залишаються в центрі возз'єднання, створеному поруч з місцем обвалу, чекаючи результатів ДНК, які мають допомогти ідентифікувати жертв.

Як повідомили згодом у ЗМІ, конструкція будівлі мала серйозні структурні пошкодження і потребувала інтенсивного ремонту.

80 бригад рятувальників ведуть масштабні пошуково-рятувальні роботи на місці інциденту. Їм вже вдалося витягти з-під завалів близько 35 осіб.

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