Кількість жертв під час вибуху на шахті у Казахстані зросла

Внаслідок пожежі на шахті імені Костенка у Карагандинській області Казахстану вранці 28 жовтня 45 шахтарів загинули. Пошуки ще одного тривають.

Про це повідомляє "Радио Аззатык".

Вибух на шахті у Караганді

Причиною пожежі на шахті компанії "АрселорМіттал Теміртау" називають вибух газометану в лаві.

"Роботи ведуться в районі двох видобувних ділянок, розташованих на відстані близько 6 км одна від одної. Відпрацьовуються всі можливі шляхи проходження рятувальників до ймовірних ділянок знаходження шахтарів", – повідомили у МНС.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду "припинити інвестиційну співпрацю" з "АрселорМіттал Теміртау".

Прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов повідомив, що уряд досягнув попередньої домовленості з акціонерами АТ "АрселорМіттал Теміртау" і завершується процес оформлення угоди з передавання права власності на підприємство на користь Республіки Казахстан.

Закзначимо, що це не єдина аварія на шахті. Подібна трагедія стається вп'яте протягом року. І саме на об'єктах "АрселорМіттал Теміртау".

Влада країни звинуватила компанію в невиконанні зобов'язань щодо модернізації об'єктів виробництва, нехтуванні правил техніки безпеки.

Генпрокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час гірничо-будівельних робіт. Також було створено міжвідомчу слідчо-оперативну групу під керівництвом спеціальних прокурорів, до складу якої ввійшли найбільш досвідчені співробітники правоохоронних органів та фахівці МНС.

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