Кількість жертв землетрусу в Пакистані зросла до 20, постраждалих вже понад дві сотні

Кількість жертв землетрусу в Пакистані зросла до 20, постраждалих вже понад дві сотні

Серед загиблих і постраждалих чимало жінок і дітей.

Кількість жертв потужного землетрусу в Пакистані у ніч проти четверга, 7 жовтня, зросла щонайменше до 20, постраждалих вже понад дві сотні.

Про це повідомляє Quetta Voice.

Зазначається, що серед загиблих і постраждалих чимало жінок і дітей, декого госпіталізували у критичному стані.

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"Прийдіть до лікарні і здайте кров", - закликав один із активістів під час прямої трансляції в Facebook з постраждалого округу Харнаї, що в провінції Белуджистан.

Землетрус, магнітуду якого оцінюють в 5,7 бала за шкалою Ріхтера, зруйнував понад сотню глиняних будинків, а також пошкодив чимало будівель. Через це сотні людей залишилися без даху над головою.

Як повідомлялося, землетрус стався на глибині 10 км, коли "люди спали глибоким сном". Його епіцентр розташовувався в 102 км на схід від міста Кветта. Відомо, що серед загиблих - шестеро дітей.

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