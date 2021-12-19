Кількість жертв супертайфуну на Філіппінах зросла до 169: що відомо

Кількість жертв супертайфуну на Філіппінах зросла до 169: що відомо

Очевидці повідомляють про "бійню" у постраждалих районах: "Будинки, лікарні, школи та громадські будівлі розірвані на шматки".

На Філіппінах до 169 зросла кількість загиблих внаслідок потужного тайфуну "Рай", який налетів на острівну країну в четвер.

Про це в неділю, 19 грудня, повідомляє ВВС.

Зазначається, що встановити масштаби втрат складно, оскільки із низкою постраждалих регіонів немає зв'язку. Рятувальники побоюються, що стихія могла забрати більше життів.

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"У багатьох районах немає електрики, немає зв'язку, дуже мало води, - розповів очільник Філіппінського Червоного Хреста Річард Гордон. - Деякі райони виглядають так, ніби зазнали бомбардувань гірше, ніж під час Другої світової війни".

За його словами, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця подала екстрене звернення з проханням виділити 20 мільйонів швейцарських франків (22 мільйони доларів) для фінансування довгострокової допомоги.

"Бригади швидкої допомоги Червоного Хреста повідомляють про бійню у прибережних районах, - продовжив Гордон. - Будинки, лікарні, школи та громадські будівлі розірвані на шматки".

Він додав, що зараз на місці перебувають волонтери, які надають термінову допомогу "людям, які втратили все". У найбільш постраждалих районах зосереджені тисячі військових, співробітників берегової охорони та надзвичайників, які проводять пошуково-рятувальні роботи.

Вказується, що островам Сіаргао, Дінагат та Мінданао завдано серйозної шкоди. Супертайфун "Рай" є найпотужнішим для Філіппін у 2021 році. Тим часом вчені попереджають, що через глобальне підвищення температури, спричинене антропогенною зміною клімату, тайфуни стають більш потужними та прискорюються.

Нагадаємо, що тайфун "Рай" рухається на північний захід зі швидкістю до 240 км/год. Напередодні губернаторка островів Дінагат Арлін Баг-ао розмістила на офіційному сайті місцевої влади заяву, в якій вказала, що острів із населенням близько 180 тисяч "зрівняло із землею". Вона закликала надати провінції їжу, воду, тимчасові прихистки, паливо, гігієнічні набори та медикаменти.

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