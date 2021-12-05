Кількість жертв виверження вулкана в Індонезії зросла до 13, постраждалих вже понад пів сотні

Кількість жертв виверження вулкана в Індонезії зросла до 13, постраждалих вже понад пів сотні

Місцеві повідомляють про зруйновані будинки, загиблу худобу та тисячі евакуйованих людей.

В Індонезії в неділю, 5 грудня, кількість жертв виверження вулкана Семеру на острові Ява зросла до 13.

Про це інформує AFP.

Зазначається, що щонайменше 11 сіл району Лумаджанг, що в провінції Східна Ява, покриті вулканічним попелом. Місцеві повідомляють про зруйновані будинки, загиблу худобу та тисячі евакуйованих людей.

"Наразі кількість загиблих становить 13 людей. Рятувальники знайшли більше тіл", - розповів речник індонезійського Національного агентства із запобігання стихійним лихам (BNPB) Абдул Мухарі.

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Він також зазначив, що вночі надзвичайники врятували десятьох людей, які опинилися у пастці на околиці Лумаджанга. Водночас внаслідок раптового вивердження вулкана постраждали щонайменше 57 людей, 41 з них госпіталізували з опіковими травмами.

Тим часом до тимчасових притулків, до яких евакуювали жителів постраждалого району, відправили допомогу, зокрема продукти харчування, брезент, маски для обличчя та мішки для трупів.

Як повідомлялося, після тривалих дощів сміття та лава утворили густий бруд, який зруйнував головний міст, що сполучає Лумаджанг та сусідній район Маланг, та пошкодив декілька будинків.

Нагадаємо, що н а відеозаписах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як місцеві жителі тікають від величезної хмари диму. На кадрах чути крики людей, які намагаються врятуватися.

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