Кількість жертв внаслідок теракту у коледжі Кабула зросла до 53, понад 100 поранених

У Кабулі смертник підірвався в навчальному закладі.
Кількість загиблих у результаті теракту у коледжі, який стався у п'ятницю, 30 жовтня, в західній околиці Кабула, сягнула 53 осіб.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місію ООН в Афганістані.
Напад стався в навчальному закладі, де відбувався вступний іспит. Більшість жертв внаслідок теракту – жінки та дівчата.
"Подальше зростання кількості жертв вибуху у навчальному закладі в кабульському районі Хазара: 53 вбитих, з яких щонайменше 46 – дівчата та молоді жінки, 110 поранених", - розповіли у місії ООН.
Місія запевнила, що продовжує документувати злочин.
Наразі жодна терористична група чи особа не взяли на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, у Кабулі смертник підірвався в навчальному закладі.
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