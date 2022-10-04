Кількість жертв внаслідок теракту у коледжі Кабула зросла до 53, понад 100 поранених

У Кабулі смертник підірвався в навчальному закладі.

Кількість загиблих у результаті теракту у коледжі, який стався у п'ятницю, 30 жовтня, в західній околиці Кабула, сягнула 53 осіб.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місію ООН в Афганістані.

Напад стався в навчальному закладі, де відбувався вступний іспит. Більшість жертв внаслідок теракту – жінки та дівчата.

"Подальше зростання кількості жертв вибуху у навчальному закладі в кабульському районі Хазара: 53 вбитих, з яких щонайменше 46 – дівчата та молоді жінки, 110 поранених", - розповіли у місії ООН.

Місія запевнила, що продовжує документувати злочин.

Наразі жодна терористична група чи особа не взяли на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, у Кабулі смертник підірвався в навчальному закладі.

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