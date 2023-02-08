Кількість жертв внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії зросла до понад 8700 людей

Відомо про понад 37 тисяч постраждалих внаслідок потужного землетрусу.

Станом на ранок 8 лютого кількість жертв внаслідок масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії становить вже близько 8704 осіб.

Про це пише The Guardian з посиланням на Агентство з надзвичайних ситуацій Туреччини.

Наразі відомо, що у Туреччині загинуло 6234 людини, а у Сирії – 2470.

Також відомо про понад 37 тисяч постраждалих. Також очікується, що протягом цього дня кількість жертв буде збільшуватись.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, могло загинути до 20 000 осіб.

Загальна кількість пошуково-рятувального персоналу перевищила 79 тисяч людей. Також було направлено 5309 рятувальників з інших країн для допомоги.

Землетрус у Туреччині та Сирії

У понеділок, 6 лютого, землетрус магнітудою 7,8 бала стався поблизу турецького міста Газіантеп, недалеко від кордону із Сирією. У Туреччині через землетрус постраждали 10 міст.

У турецькому місті Хатай з-під руїн будинку було врятовано двох громадян України, які вважалися загиблими внаслідок землетрусу.

Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях трагедії, намагаючись врятувати тих, хто міг вижити під завалами.

Так, у Сирії маленьку дівчинку дістали живою після 12 годин під завалами .

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