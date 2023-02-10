Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевалила за 23 тисячі

В Туреччині вдалося зібрати найбільшу у світі пошуково-рятувальну команду з понад 140 тис. людей.

Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 23 431 станом на 10 лютого. Ще 83 008 людей отримали поранення.

Про це повідомляє видання BNO News.

Так, кількість жертв землетрусу в Туреччині становить 19 388, а постраждалих – 77 711.

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Водночас у Сирії загинули 4043 людини, ще 5297 осіб зазнали поранень.

Так, загальна кількість загиблих внаслідок землетрусів становить 23 431, постраждалих – 83 008.

Додамо, що в зоні лиха перебуває президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він повідомив, що вдалося врятувати 75 523 людей.

За словами Ердогана, руйнувань зазнала настільки велика кількість будівель на такій великій території, що це не дозволило досягти необхідної швидкості рятувальної операції, хоча вдалося зібрати найбільшу у світі пошуково-рятувальну команду з понад 140 тис. людей.

Нагадаємо, в МЗС України напередодні повідомили, що в Туреччині під завалами можуть перебувати п'ятеро українців. До зони лиха вирушили консули задля допомоги громадянам України.

Зауважимо, що відлуння потужного землетрусу, який прокотився 6 лютого, відчули і в Україні. Незначні поштовхи торкнулися Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

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