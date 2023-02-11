Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилася до 23 700 осіб

Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди.

Кількість загиблих в Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого 2023 року, перевалила вже більше як 23 700 осіб.

Про це пише The Guardian та Anadolu.

У Туреччині понад мільйон потерпілих унаслідок стихійного лиха перебувають у тимчасових притулках для людей.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що упродовж 10 лютого з-під завалів врятували 67 людей. До лікарень нині потрапило 80 тисяч постраждалих.

Водночас небезпечні підземні поштовхи тривають. Вже зафіксовано 1666 таких поштовхів.

До рятувальної операції залучено 159 146 осіб, понад 12 тисяч будівельних машин і понад 900 кранів.

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Нагадаємо, в МЗС України напередодні повідомили, що в Туреччині під завалами можуть перебувати п'ятеро українців. До зони лиха вирушили консули задля допомоги громадянам України.

Зауважимо, що відлуння потужного землетрусу, який прокотився 6 лютого, відчули і в Україні. Незначні поштовхи торкнулися Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

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