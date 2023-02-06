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Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до понад 1650: в країні оголосили тижневий траур

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до понад 1650: в країні оголосили тижневий траур

Жінки плачуть, дивлячись, як бригади швидкої допомоги шукають людей серед уламків зруйнованої будівлі в Адані, Туреччина, 6 лютого 2023 року. / Фото: Associated Press

Національний траур оголосив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Внаслідок сильного землетрусу в Туреччині кількість жертв зросла до 1651. У країні оголосили семиденний національний траур у зв’язку з загибеллю громадян.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Тижневий траур за загиблими внаслідок землетрусу оголосив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. 

Впродовж тижня трауру будуть приспущені національні прапори по всій території країни та на будівлях дипломатичних представництв Туреччини за кордоном. 

За даними міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттіні Коджа, наразі відомо про 1651 загиблого та понад 11 тисяч постраждалих. Відомство організовує спеціальний корабель для масової евакуації травмованих людей до лікарень у Мерсіні, судно зайде у порт Іскендерун. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, в Туреччині поблизу міста Газіантеп стався землетрус магнітудою 7,8. Це найпотужніший землеструс у країні за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті, Лівані, Казахстані, Грузії, Лівії та Ізраїлі. 

У Туреччині було зафіксовано до 20 підземних поштовхів, зруйновано сотні будівель.

У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса.

Після сильного сьогоднішнього землетрусу у турецькому порту Іскендерун, розташованому на кордоні із Сирією, спалахнула сильна пожежа.

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Дата публікації
Перегляди
3362
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