Кількість жертв землетрусу в Туреччині й Сирії може зрости у 8 разів — ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що кількість жертв сильного землетрусу на південному сході Туреччини, поблизу кордону з Сирією, може зрости у вісім разів.

Про це пише ВВС.

Кількість жертв, яка наразі становить понад 4200 осіб, швидко зросла після першого землетрусу, який стався рано вранці в понеділок.

Приблизно через 12 годин на півночі стався другий потужний поштовх.

Рятувальники прочісували гори уламків у мороз і сніг, щоб знайти тих, хто вижив.

Країни в усьому світі надсилають підтримку, щоб допомогти рятувальним зусиллям, включаючи групи спеціалістів, собак-шукачів та обладнання.

Геологічна служба США повідомила, що підземний поштовх магнітудою 7,8 стався о 04:17 за місцевим часом (01:17 за Гринвічем) на глибині 17,9 км (11 миль) поблизу міста Газіантеп.

Сейсмологи заявили, що перший землетрус був одним із найсильніших, коли-небудь зареєстрованих у Туреччині. Ті, хто вижив, сказали, що потрясіння припинилося за дві хвилини.

Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а його епіцентр знаходився в районі Ельбістан провінції Кахраманмараш.

Багато підземних поштовхів все ще відчуваються в регіоні.

Кількість загиблих і поранених як з Туреччини, так і з Сирії стрімко зросла протягом понеділка.

ВООЗ попередила, що ці цифри, ймовірно, зростуть у вісім разів, оскільки рятувальники знайдуть більше жертв під завалами.

«На жаль, із землетрусами ми завжди бачимо те ж саме, що полягає в тому, що початкові звіти про кількість загиблих або постраждалих значно зростуть наступного тижня», — сказав старший спеціаліст ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі. Про це AFP повідомила Кетрін Смоллвуд.

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Додамо, що сейсмолог із Нідерландів передбачив руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії.

У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса.

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