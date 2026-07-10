Кілометрові черги і козаки-охоронці: Росія втратила третину виробництва бензину після атак України

Удари ЗСУ паралізували нафтопереробну галузь РФ

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Через регулярні удари українських безпілотників по найбільших російських нафтопереробних заводах виробництво бензину в Росії обвалилося до 65% від норми. Знищення критичної інфраструктури РФ призвело до гострого дефіциту пального саме в період пікового літнього споживання. Російські водії панікують та скуповують бензин, що спричинило справжній хаос на автозаправних станціях по всій країні.

Про це повідомляє Reuters.

Наслідки українських атак на НПЗ

За даними джерел у галузі, атаки українських дронів зупинили роботу найбільших виробників бензину в РФ — заводів NORSI, Омського та Саратовського НПЗ. Через це щоденна нестача пального на російському ринку наразі становить від 40 до 45 тисяч тонн, або близько 35%. У червні цей показник дефіциту тримався на рівні 25%, проте ситуація продовжує стрімко погіршуватися.

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Віцепрем’єр Росії Олександр Новак публічно визнав, що ситуація з пальним залишається складною і викликає серйозне занепокоєння серед населення. У багатьох російських регіонах утворилися величезні черги на заправках, де не вистачає пального. Наприклад, у чорноморському курортному місті Анапа влада навіть залучила козаків для підтримання громадського порядку на АЗС.

Як Росія намагається врятувати ситуацію

Щоб подолати масштабну кризу, російський уряд розглядає можливість повної заборони на експорт дизеля, бензину та авіаційного пального. Водночас Москва змушена екстрено імпортувати нафтопродукти з інших країн для покриття власних потреб. Зокрема, постачання бензину та дизеля із сусідньої Білорусі у червні досягли рекордних обсягів — до 6 тисяч тонн щодоби.

Крім того, з’явилася інформація, що минулого тижня Росія почала закуповувати пальне в Індії та доставляє його морським шляхом. Представники нафтової галузі сподіваються, що ситуація на ринку може трохи покращитися у другій половині липня, коли заводи вийдуть з ремонту. Проте цей оптимістичний прогноз передбачає повну відсутність нових руйнівних атак українських безпілотників по російських НПЗ, тож експертам ймовірно доведеться його коригувати.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 липня, у Росії знову спалахнули пожежі поблизу двох великих нафтопереробних підприємств — Московського НПЗ у Капотні та Нижньокамського НПЗ у Татарстані. Обидва об’єкти є стратегічними підприємствами російського паливно-енергетичного комплексу.

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