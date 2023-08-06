Кім Чен Ин перевірив збройові заводи: чи готує диктатор Північної Кореї допомогу Путіну

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів триденну інспекцію великих збройових заводів, у тому числі тих, що виробляють снаряди великокаліберних реактивних систем залпового вогню та двигуни стратегічних крилатих ракет

Про це повідомило в неділю, 6 серпня, корейське агентство Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Триденна інспекція, яка завершилася в суботу, відбулася через тиждень після того, як Кім Чен Ин взяв участь у великому військовому параді з нагоди 70-ї річниці перемир'я в Корейській війні та демонстрації міжконтинентальних балістичних ракет і безпілотників Північної Кореї. На параді його супроводжував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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На заводі, де виробляють двигуни для крилатих ракет і безпілотників, Кім закликав до “швидкого розширення” виробництва, а на підприємстві, яке займається випуском артилерійських систем великого калібру, наголосив на необхідності покращення якості снарядів, збільшення швидкості виробництва та закликав до розробки та виробництва нових типів боєприпасів.

Згідно з офіційним повідомленням, Кім відвідав зброярні, щоб “дізнатися про реалізацію основної мети політики партії щодо виробництва боєприпасів” і поставити нові цілі, зокрема щодо модернізації зброї. Диктатор Північної Кореї заявив, що це “найважливіша та невідкладна справа у підготовці до війни”, не уточнивши, яку саме війну він має на увазі.

Деякі експерти кажуть, що візит Кіма на збройові заводи може бути пов’язаний з можливою військовою співпрацею з Москвою, яка може включати поставки артилерії та інших боєприпасів з Північної Кореї, оскільки президент Росії Володимир Путін намагається отримати підтримку інших країн для війни в Україні.

Нагадаємо, 27 липня міністр оборони РФ Шойгу передав диктаторові Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ину лист від російського диктатора Володимира Путіна.

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