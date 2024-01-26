Кім Чен Ин готовий до війни: чому загроза нового конфлікту між США та КНДР стає дедалі більш серйозною

Риторика лідера Північної Кореї Кім Чен Ина свідчить про те, що він може готуватись до війни. США і світ повинні бути готовими до можливої війни на корейському півострові. Причина для хвилювання – це дружба Володимира Путіна і Кіма, яка може принести Північній Кореї "плоди" у вигляді кращих розробок ракет і ядерної зброї.

Про це пише видання Washinton Post.

"Сполучені Штати та їхні союзники перебувають у найгіршій ситуації за весь час тривалої і безуспішної спроби стримати Північну Корею у її прагненні володіти ядерною зброєю та сучасними ракетами. Північна Корея є ядерною державою і продовжує розширювати свій арсенал ракет та інших технологій, таких як гіперзвукові літальні апарати. Кім Чен Ин може використати ці нарощені м'язи для важелів впливу і погроз, як і в минулому. Або ж його брязкання шаблями може передвіщати щось набагато гірше. Сполучені Штати можуть сподіватися, що нещодавні провокації – це просто ще один пустий звук. Але адміністрація Байдена повинна планувати свої дії так, ніби вони є більш серйозними", – пишуть журналісти видання.

Президенти США, що змінювали один одного, застосовували ізоляцію і санкції, заохочення і стимули. Нічого з цього не спрацювало, і тепер північнокорейський лідер Кім Чен Ин знайшов нового благодійника – путіна.

Як зазначає видання, це погана новина для численних санкцій США та Ради Безпеки ООН, спрямованих на обмеження експорту та імпорту Північної Кореї, її фінансових операцій та викорінення її незаконної кібер- та криптовалютної діяльності. Путіна мало хвилюють санкції Заходу, і він відчайдушно прагне отримати боєприпаси і ракети з арсеналу Кіма.

Раніше Білий дім оголосив, що Північна Корея вже відправляє балістичні ракети середньої дальності до Росії для використання проти України.

Американське видання зазначає, що Байден не виявив особливого інтересу до Кіма Чен Ина. Наразі очільник Білого дому майже немає важелів впливу на нього. Найкращі варіанти вже давно неактуальні. Зрештою, Китай може вплинути на поведінку Кіма, але спочатку Сполучені Штати повинні стабілізувати свої відносини з Пекіном.

"Ми не знаємо, коли і як Кім планує натиснути на спусковий гачок, але небезпека вже вийшла далеко за межі рутинних попереджень у Вашингтоні, Сеулі і Токіо про "провокації" Пхеньяна". Цей аргумент ґрунтується на корейських офіційних заявах, які, за їхніми словами, додали серйозності "темі підготовки до війни". Докази минулого року відкривають реальну можливість того, що ситуація, можливо, дійшла до того, що ми повинні серйозно розглянути найгірший варіант розвитку подій", - вважають співрозмовники видання.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин готується до війни, але розв’язувати її не хоче. Однак у Пхеньяна є причина уникати розпалювання конфлікту.

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