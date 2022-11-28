Кім Чен Ин нагородив медаллю та відзнаками балістичну ракету за протистояння "імперіалізму США"

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин нагородив кількома медалями балістичну ракету. Він заявив про великий прорив у ракетобудуванні та похвалився ядерним арсеналом.

Про це пише North Korean News.

Кім Чен Ин дав балістичній ракеті-носію одразу кілька нагород - орден "Герой КНДР", медаль "Золота зірка", а також орден Державного прапора 1-го ступеня. У диктатора заявили, що ця ракета протистоятиме "американському імперіалізму" та гарантуватиме "майбутнє дітей нації".

Кім також заявив, що його держава стане "найпотужнішою стратегічною силою світу, абсолютною силою, безпрецедентною за століття" та проголосив значний стрибок у ракетобудуванні. Також він анонсував створення "найпотужнішої армії у світі" та проголосив свою країну "повноцінною ядерною державою".

Північна Корея та ядерна зброя

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що мета його країни – мати найпотужнішу ядерну силу у світі. Він оголосив про це на церемонії, на якій присвоїв чергове військове звання десяткам армійських офіцерів, які брали участь у недавньому запуску найбільшої балістичної ракети КНДР.

Раніше Північна Корея здійснила нові запуски балістичних ракет малої дальності у бік Жовтого моря.

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