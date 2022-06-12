Кім Чен Ин назвав війну Росії проти України справедливою ​​справою та повністю підтримав Путіна

Кім Чен Ин назвав війну Росії проти України справедливою ​​справою та повністю підтримав Путіна

Раніше публічно керівництво КНДР не підтримувало війну Росії проти України.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку Росії у здійсненні нібито "справедливої ​​справи щодо захисту гідності та безпеки".

Про це він заявив у своїй вітальній телеграмі очільнику Кремля Путіну з нагоди Дня Росії, повідомляє північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи різноманітні виклики й труднощі, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи щодо захисту гідності, безпеки та прав на розвиток країни, чому північнокорейський народ надає повну підтримку", - написав Кім Чен Ин.

Він висловив упевненість, що відносини КНДР і Росії будуть і надалі "динамічно розвиватися".

"Упевнений, що на шляху до захисту міжнародної справедливості та забезпечення глобальної безпеки тактико-стратегічна співпраця між двома країнами стане ще тіснішою", - заявив він.

Нагадаємо, військові літаки Китаю спеціально провокують зіткнення з канадськими, які виконують спецоперацію у межах місії ООН в Тихому океані.