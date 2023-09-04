Кім Чен Ин планує приїхати до РФ у вересні для зустрічі з Путіним: де вони перебуватимуть та що обговорять

Росія шукає більше зброї для війни в Україні, тож північнокорейська делегація нещодавно прибула до Росії потягом, щоб спланувати візит диктатора КНДР Кім Чен Ин вже у вересні.

Про це йдеться у повідомленні nytimes.

Кім Чен Ин планує відвідати Росію цього місяця, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним для обговорення можливості постачання Росії додаткової зброї для війни в Україні та іншої військової співпраці.

Кім, ймовірно, поїде з Пхеньяна "бронепоїздом до Владивостока", де він зустрінеться з Путіним.

Офіційні особи зазначили, що до Москви Кім Чен Ин, ймовірно, не поїде.

Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім очікує, щоб Росія надасть Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Кім також шукає продовольчої допомоги від РФ.

За словами офіційних осіб, обидва диктатори візьмуть участь в Східному економічному форумі, який запланований на 10-13 вересня.

Кім також планує оглянути пірс 33 у Владивостоці, де швартуються кораблі Тихоокеанського флоту Росії.

Днями Білий дім попередив, що Путін і Кім обмінялися листами, в яких обговорювали можливу угоду про зброю.

Речник Білого дому Джон Ф. Кірбі заявив, що переговори на високому рівні щодо військової співпраці між двома країнами "активно просуваються". Американські офіційні особи відмовилися надати більш детальну інформацію про стан особистих зв'язків між диктаторами-противниками Сполучених Штатів.

Водночас Білий дім відмовився обговорювати нові дані розвідки щодо візиту очільника КНДР до РФ.

"Як ми публічно попереджали, переговори щодо зброї між Росією та КНДР активно просуваються", — сказала речниця Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон.

Тим часом КНДР імітувала ядерну атаку через навчання США та Південної Кореї. Країна запустила кілька крилатих ракет, що з'імітували ядерні боєголовки. Метою таких запусків було "попередити ворогів про реальну загрозу ядерної війни".

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