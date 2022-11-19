Кім Чен Ин пояснив, навіщо КНДР запускає ракети у бік Японії

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що випробування нещодавно розробленої міжконтинентальної балістичної ракети підтвердили, що його країна має ще одну "надійну і максимально потужну" зброю для стримування зовнішніх загроз, зокрема, США.

Про це пише Associated Press.

З його слів, провокації нібито з боку Вашингтона призведуть до його самознищення.

Видання пише, що державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин спостерігав за запуском ракети "Хвасон-17". Разом з ним спостерігала його дружина Рі Сол Джу, а також інші високопосадовці КНДР.

Проте, як пишуть журналісти, деякі експерти вважають, що ракета "Хвасон-17" все ще перебуває на стадії розробки, але вже є далекобійною балістичною зброєю Пхеньяна, призначеною для несення декількох ядерних боєголовок для ураження систем протиракетної оборони США.

Північнокорейські офіційні особи називають ракету "Хвасон-17" найсильнішою стратегічною зброєю у світі. При чому сам Кім, як пишуть в AP, зазначив, що його країна змушена ще більше зміцнювати своє "переважне ядерне стримування", бо нібито військові загрози з боку США стають дедалі прозорішими.

Нагадаємо, Північна Корея вранці, 3 листопада, запустила кілька балістичних ракет, у зв'язку з цими пусками уряд Японії попросив жителів центральної частини країни за можливості перебувати в укриттях.

На початку жовтня ракета, запущена КНДР, уперше за п'ять років пролетіла над територією Японії.

2 листопада Північна Корея запустила в бік Японського та Жовтого морів щонайменше 23 ракети та близько 100 артилерійських снарядів. Одна з них вперше від 1953 року перетнула фактичний морський кордон і впала біля узбережжя неподалік територіальних вод Південної Кореї.

Південнокорейський президент Юн Сок Йоль назвав це "територіальним вторгненням". Адміністрація США заявила про "безрозсудні дії Північної Кореї".

КНДР запустила четверту ракету в бік Японського моря | Новини світу

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