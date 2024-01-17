Кім Чен Ин пригрозив Південній Кореї знищенням: Сеул обіцяє жорстку відповідь

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв жорстку відповідь Північній Кореї у разі провокацій з боку Пехеньяна. Заяви північнокорейського диктатора Кім Чен Ина він назвав "політичною провокацією".

Про це він повідомив на засіданні кабінету міністрів країни, повідомляє його Yohnap.

За його словами, нинішній уряд Південної Кореї відрізняється від будь-якого іншого уряду.

"Наші збройні сили мають переважний потенціал реагування. Якщо Північна Корея спровокує нас, ми покараємо їх у кілька разів сильніше", - попередив Юн.

Він наголошує, що Кім Чен Ин вдається до провокацій, коли заявляє, мовляв не визнаватиме північну розмежувальну лінію, яка є фактичним кордоном між країнами.

"Звичайна тактика замаскованого миру, яка погрожує вибором між війною і миром, більше не працюватиме. Фальшивий мир, який ми заробляємо, піддавшись загрозам провокацій, тільки наразить нашу безпеку на ще більшу небезпеку",- заявив лідер Південної Кореї.

Заява Кім Чен Ина про знищення Південної Кореї

Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом і пригрозив знищити її. Північнокорейський лідер заявив, що не буде починати війну в односторонньому порядку, але "не має наміру також уникати війни". Мовляв, немає сенсу шукати примирення та об’єднання з Південною Кореєю.

"Якщо Південь спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожувати суверенітету та безпеці країни, ми без вагань знищимо Південну Корею, мобілізувавши всі наявні у нас засоби та сили", - сказав диктатор КНДР.

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