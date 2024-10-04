Кім Чен Ин пригрозив США та Південній Кореї ядерною зброєю у разі нападу

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пригрозив використати ядерну зброю, якщо хтось буде посягати на суверенітет країни.

Про це інформує Reuters.

Диктатор розкритикував президента Південної Кореї Юн Сук Йол, який заявив про необхідність покласти краї диктаторському режиму у КНДР.

Ин заявив, що південнокорейський президент "хвалився надзвичайною протидією військових сил на порозі держави, яка володіє ядерною зброєю".

"Він підтвердив, що якщо ворог, охоплений надзвичайною дурістю та безрозсудністю, спробує використати збройні сили, що посягають на суверенітет КНДР... КНДР без вагань використає всі наступальні сили, якими вона володіє, включаючи ядерну зброю", - сказав диктатор.

ЗМІ КНДР повідомляють, що Ин заявив про це у середу, перебуваючи на тренувальній базі підрозділів спеціальних операцій армії в середу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР лякає Захід ядерною війною.

Крім того, ми раніше інформували, що США запровадили нові санкції проти Росії та Північної Кореї.

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