Лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав листа російському диктатору Володимиру Путіну, привітавши його та росіян із Новим роком.

Про це повідомило видання KCNA.

Північнокорейський лідер привітав Путіна і росіян, зокрема військових, з Новим роком. У листі він висловив готовність до подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків.

Лідер КНДР заявив, що країни "підняли ці зв'язки на нову висоту в цьому році, за допомогою нових проектів".

Кім Чен Ин висловив сподівання, що "Новий 2025 рік стане першим роком перемоги у війні в XXI столітті, коли російська армія і народ здолають неонацизм і здобудуть велику перемогу".

Нагадаємо, за даними РНБО, репутація "страшного диктатора з ядерною кнопкою і великою армією", яку Кім Чен Ин та його пропагандисти будували протягом багатьох років, зараз страждає від командирів російської армії.

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