Кім Чен Ин висловив намір зміцнювати стратегічне партнерство між двома країнами.
Лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав листа російському диктатору Володимиру Путіну, привітавши його та росіян із Новим роком.
Про це повідомило видання KCNA.
Північнокорейський лідер привітав Путіна і росіян, зокрема військових, з Новим роком. У листі він висловив готовність до подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків.
Лідер КНДР заявив, що країни "підняли ці зв'язки на нову висоту в цьому році, за допомогою нових проектів".
Кім Чен Ин висловив сподівання, що "Новий 2025 рік стане першим роком перемоги у війні в XXI столітті, коли російська армія і народ здолають неонацизм і здобудуть велику перемогу".
Нагадаємо, за даними РНБО, репутація "страшного диктатора з ядерною кнопкою і великою армією", яку Кім Чен Ин та його пропагандисти будували протягом багатьох років, зараз страждає від командирів російської армії.
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